Адвокат задержанной в Минске россиянки вновь не смог встретиться с ней в СИЗО

Александр Филанович, адвокат задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, заявил, что вновь не смог встретиться с ней в СИЗО из-за «отсутствия свободных кабинетов». Об этом сообщает ТАСС.

По словам защитника, разрешение на доступ к девушке получили еще два адвоката, однако они столкнулись с очередью в СИЗО. «Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10:00 и 17:00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека», — сказал Филанович.

Он добавил, что направил в центральный аппарат Следственного комитета Белоруссии жалобу на задержание своей подзащитной. «Основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания», — отметил юрист.

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Впервые Филанович попытался встретиться со своей подзащитной 25 мая, однако ему не разрешили сделать этого. 26 мая он сообщил, что получил разрешение на посещение СИЗО. При этом адвокат не стал раскрывать суть статей, по которым подозревается его клиентка, сославшись на то, что не имеет права разглашать эти сведения.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Девушка была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, на котором она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках. Стало известно, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков. Позже выяснилось, что ей могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной розни.