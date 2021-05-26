Адвокату задержанной в Белоруссии россиянки разрешили встречу с ней

Адвокат задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги Александр Филанович получил разрешение на встречу с подзащитной. Об этом он сообщил РИА Новости в среду, 26 мая.
«Разрешение выдано, ожидаю [встречу] в порядке очереди», — сказал Филанович.
Он добавил, что попытается попасть к Сапеге 26 мая.
Филанович не стал называть суть статей, по которым подозревается его клиентка, сославшись на то, что не имеет права разглашать эти сведения. По закону обвинение ей должны предъявить в течение десяти дней с момента задержания.
Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера поднимали истребитель МиГ-29.
Сапега была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, на котором она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках. Сообщалось, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка. Позже стало известно, что ей могут предъявить обвинение по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».