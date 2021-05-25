Мать задержанной в Минске россиянки отреагировала на работу дочери

Мать задержанной в Минске россиянки, девушки создателя Telegram-канала NEXTA Софии Сапеги, отреагировала на то, что ее дочь работает редактором Telegram-канала, где рассекречивает данные силовиков. Аудиозапись разговора корреспондента с Анной Дудич опубликована в Telegram-канале RT.

Дудич призналась, что пребывает в шоке после того, как узнала о деятельности дочери. По ее словам, до сообщений в СМИ она не знала о Telegram-канале Сапеги. «Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит. (...) Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Черная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — сказала женщина.

Ранее в сети появилось видео, на котором девушка признается, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел». В настоящее время Сапега подозревается в совершении уголовного преступления. Девушку арестовали на два месяца.

Сапега была задержана вместе с Протасевичем после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29.