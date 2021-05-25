Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Запись опубликована в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ».

На записи Сапега сидит спиной к двери в некоем помещении. Она представляется, говорит, что является гражданкой России, проживает в Вильнюсе и 23 мая летела на одном самолете с Протасевичем. Девушка также сообщает, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».

Ранее адвокат Сапеги рассказал, что она подозревается в совершении уголовного преступления и арестована на два месяца. Статья не уточнялась. Мать задержанной обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. «Ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у нее не было. Добраться никто не может до нее. Мы во все окна бьемся», — рассказала женщина.

Сапега была задержана вместе с Протасевичем после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29.