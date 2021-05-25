В Белоруссии арестовали задержанную с создателем NEXTA россиянку

Задержанную в Белоруссии россиянку Софию Сапегу, девушку создателя NEXTA Романа Протасевича, арестовали. Об этом рассказал РБК ее адвокат Александр Филанович, сообщается в Telegram-канале издания.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — отметил защитник россиянки.

По его словам, следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии. В ближайшее время адвокат посетит Сапегу.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.