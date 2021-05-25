МИД России прокомментировал задержание девушки создателя NEXTA в Минске

Задержание россиянки Софии Сапеги, девушки создателя NEXTA Романа Протасевича в Минске, было совершено в соответствии с УК Белоруссии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте министерства.

Дипломат подчеркнула, что девушку задержали на 72 часа. В это время ей назначат меру пресечения или освободят: россиянку могут обвинить в неких преступлениях, совершенных в августе-сентябре 2020-го. На сайте МИД не уточняется, о каких преступлениях идет речь.

Кроме того, Захарова прокомментировала информацию о том, что российский консул отказал Сапеге в помощи. Дипломат назвала это клеветой и заявила, что консул посоветовал россиянке квалифицированную юридическую помощь адвоката «на случай необходимости».

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Первые митинги жестко разгонялись. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Лукашенко не раз заявлял, что за происходящими акциями стоят внешние силы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться