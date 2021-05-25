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В Германии нашли виновников экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

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Фото: Andrius Sytas / Reuters

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт обвинил западные спецслужбы в причастности к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске. Об этом политик заявил в интервью телеканалу «360».

По его словам, благодаря такому решению ЕС нашла повод запретить самолетам из Белоруссии летать над ЕС. Подобное решение Гердт назвал «не совсем адекватным».

«Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту создателе Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада», — добавил депутат.

Совет ЕС призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии. Это произошло после того, как 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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