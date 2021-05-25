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Российский консул встретится с задержанной в Минске девушкой создателя NEXTA

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София Сапега
София Сапега
Фото: @sapega_sofia_

Российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, девушкой создателя NEXTA Романа Протасевича. Об этом во вторник, 25 мая, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — сказала дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала задержание россиянки, отметив, что оно было совершено в соответствии с УК Белоруссии.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.

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