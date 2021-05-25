В посольстве рассказали о состоянии задержанной в Белоруссии россиянки

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, только что закончилась встреча сотрудника посольства с россиянкой. «По первой информации, которую мы от него получили, могу сказать, что чувствует она себя нормально», — заявил Маскалев, добавив, что никаких особых жалоб на «обращение с ней со стороны белорусских правоохранительных органов» она не высказала.

Ранее 25 мая Сапегу арестовали на два месяца после допроса. Как рассказал ее адвокат Александр Филанович, ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.