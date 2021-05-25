Российский дипломат встретился с задержанной в Минске девушкой создателя NEXTA

Представитель российского посольства в Белоруссии встретился с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, девушкой создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом «Коммерсанту» рассказали три российских дипломатических сотрудника в Москве и Минске.

К настоящему моменту дипломат общается с девушкой уже несколько часов. Один из собеседников издания не исключил, что в результате встречи прояснится ситуация с задержанием Сапеги и инкриминируемым ей нарушением закона Белоруссии.

Ранее 25 мая Сапегу арестовали на два месяца после допроса. «Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния», — рассказал ее адвокат Александр Филанович

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.