Лукашенко обвинил Протасевича в убийствах людей на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил задержанного основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в убийстве людей на Украине. Об этом сообщает Obozrevatel.

Выступая в парламенте, Лукашенко заявил, что в самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске 23 мая, находился террорист. По словам президента, «об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь».

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«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?» — сказал Лукашенко.

Ранее появилась информация, что Протасевич воевал в Донбассе с составе батальона «Азов».

26 мая Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. По его словам, сообщение об угрозе взрыва поступило из Швейцарии, экипаж лайнера сам принял решение садиться в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.