Тихановская сочла возможным применение «сыворотки правды» против Протасевича

Лидер белорусской оппозиции и бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что спецслужбы страны могут применить против задержанного создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «сыворотку правды». Об этом она рассказала в интервью газете La Repubblica.

По ее словам, химические соединения, которыми силовики пытают заключенных в тюрьмах и СИЗО Белоруссии, зачастую приводят человека к признанию себя виновным в любых преступлениях. «Учитывая, что Роман стал личным врагом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить», — сказала Тихановская.

Ранее отец задержанного главреда Дмитрий Протасевич заявил, что его сына избили в СИЗО. Мужчина уверен, что об этом свидетельствует видеозапись, на которой оппозиционер заявляет о готовности сотрудничать со спецслужбами. «Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет», — сказал отец.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.