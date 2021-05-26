Стало известно о новом обвинении арестованной в Белоруссии россиянки

Россиянке Софии Сапеге, арестованной в Белоруссии, могут предъявить обвинение еще по одной статье. Об этом Telegram-каналу «Sputnik Беларусь» стало известно от источника в силовых структурах.

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Речь идет о статье 130 УК Белоруссии — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Новое обвинение может грозить наказанием до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Сапега подозревается в совершении преступлений по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс на самолете компании Ryanair. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29.

Россиянка была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, на котором она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».