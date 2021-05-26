Лукашенко заявил о белорусском виде на жительство задержанной россиянки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о белорусском виде на жительство россиянки Софии Сапеги, задержанной 23 мая в Минске вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Его слова в эфире телеканала «Беларусь 1» передает РИА Новости.

«То, что мы его, гражданина Беларуси [Протасевича], а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, — это наше суверенное право», — сказал белорусский лидер.

Задержанные в Минске Протасевич и Сапега летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Девушка была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, на котором она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках. Стало известно, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков. Позже выяснилось, что ей могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной розни.