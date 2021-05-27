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Захарова ответила Польше на обвинения в «ненормальности» России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения в «ненормальности» российской стороны от польского президента Андрея Дуды. Дипломат высказалась на своей странице в Facebook.

В качестве примера «нормальности по-польски» Захарова назвала участие войск страны в войне США и их союзников по НАТО в Ираке. Она подчеркнула, что после деления иракской территории на четыре зоны одна из зон была передана под командование Варшавы. Дипломат отметила, что в ходе конфликта в страну было направлено около 2,4 тысячи польских военнослужащих.

«В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию», — заключила Захарова. По ее словам, 8 июня 2004 года недалеко от города Эс-Сувайра из-за взрыва в машине, перевозившей боеприпасы, погибли трое военнослужащих инженерного подразделения Словакии, двое военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии.

Дипломат заявила, что число погибших мирных жителей в Ираке до сих пор не подсчитано и достигает сотен тысяч человек. «А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?» — сыронизировала она.

26 мая президент Польши Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором. Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

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