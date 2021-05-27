В Госдуме призвали включить в список недружественных стран Польшу

В список недружественных стран следует включить Польшу после высказываний ее президента о России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его слова приводит НСН.

Чепа назвал Польшу «дешевой марионеткой в руках американцев», а президента Анджея Дуду — «крайне дешевым политиком», который «будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада». Он призвал включить страну в составленный МИД РФ список недружественных стран, отметив, что она должна была там оказаться изначально.

При этом депутат считает, что не стоит применять экономические санкции в отношении Польши, так как они в первую очередь сказываются на людях, добавив, что простым полякам «в уши вливают непонятно какие глупости».

26 мая Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной и агрессором, пообещав начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.