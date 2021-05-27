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Кремль отреагировал на слова президента Польши о «ненормальной России»

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Фото: Valery Sharifulin / TASS / Reuters

Кремль считает неприемлемыми высказывания президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 27 мая.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем», — сказал он.

Официальный представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что ненависть к РФ «мешает польским политикам проявлять политическую мудрость».

По его словам, Москва ищет хороших отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в том числе и с Польшей.

Ранее Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором.

В Госдуме считают, что подобными высказываниями президент Польши пытается повысить репутацию на Западе. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал Польшу закомплексованной страной.

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