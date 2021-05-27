В Госдуме отреагировали на слова президента Польши о «ненормальной России»

Словами о «ненормальной России» президент Польши Анджей Дуда пытается повысить репутацию на Западе, считает первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. Его реакцию приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 27 мая.

«Польша так выступает, потому что очень низкий уровень политической культуры, очень большая история каких-то ущемлений. Закомплексованность Польши дает соответствующие плоды», — сказал он.

По мнению парламентария, России не следует реагировать на подобные высказывания. Шерин отметил, что Варшава находится под очень серьезным влиянием Вашингтона.

Ранее Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором. Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

В мае он назвал Россию «врагом свободы», упомянув отказ Российской империи принять польскую конституцию.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявления Дуды аморальными.