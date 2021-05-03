Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления по случаю Дня конституции назвал Россию «врагом свободы», вспоминая события XVIII века, когда Российская империя не приняла польскую конституцию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дуда рассказывал о событиях 1791 года, когда Речь Посполитая приняла конституцию, ставшую первой в Европе.

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«В майской конституции был записан девиз: "Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа". Этот прекрасный посыл несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий. Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — заявил польский президент.

28 апреля в центре польского города Чеховице-Дзедзице (Czechowice Dziedzice) демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. Памятник снесли по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».

В марте министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании страны улучшить отношения с Россией.

В 1792 году русская императрица Екатерина II ввела в Речь Посполитую войска численностью до 96 тысяч человек, чтобы помочь польским магнатам, которые выступали за отмену польской конституции и восстановление всех прежних феодальных порядков в Речи Посполитой.