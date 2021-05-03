Мир
 
Последние новости
Захарова рассказала о подготовке к отключению России от SWIFT
Жители российского города простились с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми
Путин поручил обеспечить выплаты отдельным категориям беременных
Мигрант потребовал соблюдать его права и был избит в миграционной службе России
Рассекречено дело педофила-героя Великой Отечественной войны
Врач предупредил россиян об опасности пикников и шашлыков на природе
Бывшего соперника Ломаченко заподозрили в жестоком убийстве девушки
Российский блогер умер в Абхазии после испытания голодом
Задержанный ФСБ адвокат Павлов обжаловал решение суда
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

Перейти в «Мою Ленту»
Анджей Дуда
Анджей Дуда
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления по случаю Дня конституции назвал Россию «врагом свободы», вспоминая события XVIII века, когда Российская империя не приняла польскую конституцию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дуда рассказывал о событиях 1791 года, когда Речь Посполитая приняла конституцию, ставшую первой в Европе.

«В майской конституции был записан девиз: "Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа". Этот прекрасный посыл несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий. Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — заявил польский президент.

28 апреля в центре польского города Чеховице-Дзедзице (Czechowice Dziedzice) демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. Памятник снесли по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».

В марте министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании страны улучшить отношения с Россией.

В 1792 году русская императрица Екатерина II ввела в Речь Посполитую войска численностью до 96 тысяч человек, чтобы помочь польским магнатам, которые выступали за отмену польской конституции и восстановление всех прежних феодальных порядков в Речи Посполитой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Польши Дуда назвал Россию "врагом свободы"
Посол Польши раскритиковал мораторий Кремля на размещение ракет в Европе
Польша заявила о готовности к диалогу с Россией по сложным вопросам