Польша заявила о готовности к диалогу с Россией по сложным вопросам

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский в интервью «Интерфаксу» заявил о готовности Варшавы к диалогу с Москвой по сложным историческим вопросам.

Польская сторона «неоднократно предлагала России возобновить диалог в рамках польско-российской группы по сложным вопросам», уверяет дипломат. «Однако мы не будем настаивать. Это российская сторона сама решит, когда она будет готова к разговору об истории», — заявил Краевский.

Он также призвал Россию отдать Польше обломки самолета, на котором президент Лех Качиньский разбился в 2010 году под Смоленском, и решить вопрос о памятнике жертвам катастрофы.

«Оба этих вопроса требуют, прежде всего, политической воли с российской стороны — со стороны Польши такая воля есть. Думаю, что достижение конструктивного решения по этим двум вопросам стало бы огромным шагом в направлении к улучшению наших двусторонних отношений», — заключил Краевский.

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