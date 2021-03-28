Посол Польши раскритиковал мораторий Кремля на размещение ракет в Европе

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский раскритиковал предложенный Кремлем мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. В интервью «Интерфаксу» дипломат назвал инициативу Москвы неконструктивной, поскольку она накладывает на Варшаву «односторонние обязательства».

«Предложение российской стороны касательно моратория на размещение в Европе ракетных систем, ранее запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вряд ли можно рассматривать как конструктивное», — заявил Краевский. Он отметил, что договор перестал действовать в том числе из-за того, что Кремль «по-прежнему отрицает, что развернутые в регионе ракеты 9М729-Новатор превышают допустимую дальность действия».

Посол подчеркнул, что Россия регулярно проводит развертывание ракетных комплексов на своей территории. «Фактически, принятие российского предложения означало бы одностороннее обязательство», — сказал Краевский, добавив, что в предложение Москвы не входят как системы «Искандер», размещенные в Калининградской области, так и другие базы Западного военного округа.

Дипломат заявил, что ракетная система США, которую планируют разместить в Польше, «предназначена для перехвата баллистических ракет из региона Ближнего Востока, запускаемых в Европу».

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает все обвинения.

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