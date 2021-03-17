Россия
 
Последние новости
В России выявили 8998 новых случаев коронавируса
Разославший письма с призывом к отставке Лукашенко депутат пожаловался на взлом
Пчеловодка перенесла пчел горстями без защитного костюма и прославилась в Tiktok
Рианна заплатила 14 миллионов долларов за соседство с Полом Маккартни
Ставший миллионером бывший работник фастфуда дал совет открывающим бизнес
ФСБ показала задержание в Адыгее готовившего теракт мигранта с частями бомбы
Греция признала «Спутник V» наравне с вакцинами из Европы
Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди
Тиньков назвал богатейших людей России будущего
Новости партнеров
Прослушать новость

Шойгу предостерег США от размещения ракет в Европе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, Японии, Южной Корее. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец» в среду, 17 марта.

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», — сказал он.

В 2019 году Шойгу анонсировал создание в ближайшие годы наземного варианта комплекса «Калибр» морского базирования и наземного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Он пояснил, что это станет ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает все обвинения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шойгу пообещал ответить на ракеты США возле границ России
Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»