Россия выпустила «Калибр» в Черном море

Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны.

«Ракета была пущена по большому щиту-мишени, имитировавшему корабль условного противника, который находился на расстоянии 40 морских миль (более 74 километров — прим. «Ленты.ру») от места стрельбы. Успешное поражение цели зафиксировано камерами беспилотных летательных аппаратов», — уточняет военное ведомство.

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Согласно Минобороны, ракетная стрельба корабля состоялась в рамках командно-штабного учения (КШУ), проходящего с участием до 8 200 военнослужащих и более 2 500 единиц военной техники на 12 полигонах Южного военного округа (ЮВО) под общим руководством генерал-полковника Александра Дворникова.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.

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