В США объяснили проблему Су-47

Советско-российский экспериментальный палубный истребитель Су-47 «Беркут» из-за крыла обратной стреловидности оказывается «аэродинамически нестабильным», пишет Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что, кроме Су-47 «Беркут», известен минимум еще один самолет с крылом обратной стреловидности — американский X-29. Издание отмечает, что, исследуя последний летательный аппарат, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона пришло к выводу, что для обеспечения устойчивости в полете такому самолету потребуются электродистанционная система управления и легкие материалы из углеродного волокна.

«Похоже, что аналогичная проблема была у Су-47, поскольку новый истребитель Су-57, разработанный после Су-47, сохраняет традиционную компоновку крыла», — заключает журнал.

Издание добавляет, что крыло обратной стреловидности повышает маневренность летательного аппарата на низких скоростях, для чего в случае самолетов с крылом прямой стреловидности используются носовые рули и сопла с управляемым вектором тяги.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

В августе Су-47 «Беркут» выкатили на статическую стоянку для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область).

Су-47 «Беркут» отличает крыло обратной стреловидности и широкое использование в конструкции планера композитных материалов. Первый полет Су-47 совершил в сентябре 1997 года. «Сухой» произвел только один самолет этой модели, который в настоящее время используется в качестве летающей лаборатории.

В декабре 1985 года Grumman Х-29А стал первым в мире самолетом с обратной стреловидностью крыла, преодолевшим звуковой барьер. Всего было построено два таких летательных аппарата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!