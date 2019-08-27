Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»

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На тренировочных полетах в Жуковском (Московская область) перспективные истребители пятого поколения Су-57 исполнили фигуры высшего пилотажа, которые планируется продемонстрировать на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), пишет «Российская газета».

Издание, обратившее внимание на появившееся в сети видео с тремя самолетами, отмечает, что «в группе истребители демонстрируют синхронность действий, выполняя фигуры, словно приклеенные друг к другу», а «самой яркой частью шоу стал одиночный пилотаж, в котором пилот Су-57 показал все возможности своего самолета».

«Управляемый плоский штопор, кобра Пугачева, развороты и перевороты практически на месте — головокружительные трюки сменяют друг друга», — пишет газета.

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Ранее в августе «Звезда» показала тренировку группы «Первый полет», в ходе которой была представлена новая фигура высшего группового пилотажа «Пропеллер».

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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