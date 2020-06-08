Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США

Польша не ведет переговоры о возможном размещении на своей территории американских ядерных ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха в эфире местного телевидения.

«Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров», — внес ясность в вопрос представитель Польши. По его словам, Варшава продолжает поддерживать программу ядерного сдерживания НАТО.

Глава оборонного бюро при этом напомнил, что Россия не отказывается от возможности первой применить тактическое ядерное оружие. По мнению Солоха, главным гарантом защиты от ядерной атаки в составе НАТО остаются США.

16 мая посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в том случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал: «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь».

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