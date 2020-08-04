Пушков заявил о превращении Польши в плацдарм США против России

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польша превращается в плацдарм США против России. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше.

«Таков был замысел еще [cына бывшего советника по нацбезопасности президента США] Збигнева Бжезинского, и он реализуется. Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует», — подчеркнул политик.

По словам Пушкова, вслед за военнослужащими в Польшу из Германии могут перебросить атомные авиационные бомбы США. Он напомнил, что ранее с таким заявлением выступала американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Однако Польша опровергла эти планы. Сенатор предположил, что дипломат могла выдать будущий сценарий развития событий.

«Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе», — добавил Пушков.

В начале июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на перевод американских войск из Германии в Польшу в скором времени. Ранее Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.

В июне 2019 года стало известно о договоренностях Вашингтона и Варшавы по размещению в Польше дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.