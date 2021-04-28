В Польше снесли памятник советско-польскому братству по оружию

Памятник советско-польскому братству по оружию снесли в центре города Чеховице-Дзедзице (Czechowice Dziedzice) на юге Польши. Информация об этом появилась на информационном портале города.

Памятник демонтировали по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».

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Фигуры советского и польского солдат, несущих флаг, сняли с постамента, чтобы перевезти на принадлежащую местным властям «закрытую территорию».

Часть местных жителей выступала в защиту памятника, предложив изменить название на: «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны». Петицию о том, что монумент имеет художественную ценность, подписали 215 человек.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Польши демонтировали более 420 советских монументов. В 1997 году на территории Польши насчитывался 561 памятник, сейчас их осталось чуть более 100.

В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Запрет, вступивший в силу осенью 2017 года, не коснулся кладбищ и мест захоронений. Кроме того, предусмотрено удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.