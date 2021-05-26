Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором. Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

Ранее Дуда в речи по случаю Дня конституции назвал Россию «врагом свободы», вспоминая события XVIII века, когда Российская империя не приняла польскую конституцию. Президент рассказывал о событиях 1791 года, когда Речь Посполитая первой в Европе приняла конституцию.