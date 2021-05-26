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В Польше рассказали об упущенных шансах в отношениях с Россией из-за Украины

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Фото: Pixabay

Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что Польша упустила возможности в отношениях с Россией из-за поддержки Украины. Об этом сообщает издание Defence 24.

По словам парламентария, если бы Варшава изменила свою политику и не выступала в интересах Киева против российских энергетических проектов, государства имели бы шанс прийти к взаимовыгодному сотрудничеству.

«20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», — отметил Каминьский. По его словам, строительство газопровода «Северный поток-2» было невыгодно Польше, однако Варшава не могла его заблокировать, поскольку не имела союзников в этом вопросе, в то время как Россия и Германия были решительно настроены на его реализацию.

Ранее польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил, что ввод санкций США против «Северного потока-2» был последней надеждой на блокировку проекта для Польши. Он отметил, что теперь энергетическая зависимость Европы от России возрастет, и Москва якобы будет «шантажировать» зависящие от поставок газа государства.

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