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В Польше испугались превращения Германии в Россию

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала испугался, что реализация проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» может привести к тому, что Германия станет «мини-Россией». Такое мнение он выразил в эфире TVP Info, пишет издание «Известия».

Он оценил данные о снятии санкций с оператора строительства газопровода, компании Nord Stream 2, выразив уверенность, что американские власти не изменили своей позиции относительно проекта.

В то же время политик отметил, что если США решили договориться с Германией, то это станет «очень плохой новостью». По его мнению, формально санкции изменятся, однако фактически — останутся прежними.

21 мая стало известно, что США ввели новые ограничения против российских организаций и судов, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2». В санкционные списки попали организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» для поддержания европейской солидарности. Политик отметил, что «в спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе — это "Северный поток-2"».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.

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