Яровая прокомментировала высказывания польского президента Дуды о России

Заявления президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной», аморальны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ее слова передает ТАСС.

«Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом», — прокомментировала она. По ее словам, у президента искаженные представления с точки зрения «общечеловеческой морали и исторической правды».

Ранее Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором. Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.