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В Совфеде рассказали о «большом ударе» для Польши из-за «Северного потока-2»

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Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

В Совете Федерации рассказали о последствиях строительства газопровода «Северный поток-2» для Польши. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что завершение проекта, на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США, станет «большим ударом» для Варшавы. По его словам, в Польше понимают, что будет примерно через год, когда транзит газа через Украину начнет сокращаться и страна будет завязана на «Северном потоке-2».

«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывают все», — заявил Джабаров. При этом он подчеркнул, что когда это больше не приносит выгоды, Варшава становится принципиальным борцом с российской угрозой.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором. Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

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