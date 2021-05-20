МИД назвал критерий для недружественных стран

МИД России назвал критерий для попадания страны в список недружественных. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат заявил, что неуважительное отношение к советским памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать причиной включения страны в список. Он подчеркнул, что многие государства не соблюдают договоренности по этому вопросу.

Богданов привел в пример Польшу, где власти ввели понятие «символических памятников, подлежащих декоммунизации». Он напомнил, что польское и российское правительство в феврале 1994-го заключили соглашение о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий.

Замглавы МИД также отметил, что из 561 памятника защитникам отечества, павшим на территории Польши, сохранились только 112. «В нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений», — заключил он.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.