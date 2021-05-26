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Захарова назвала проявлением русофобии замену российского флага в Латвии

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Жест властей Латвии с заменой российского флага на олимпийский во время чемпионата мира по хоккею — проявление откровенной русофобии со стороны прибалтийского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

«К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», — приводит агентство слова Захаровой.

Ранее в тот же день она в официальном заявлении на сайте МИД заявила, что проявлением такого неуважения к российской стороне Латвия, возможно, стремится попасть в список недружественных России стран.

24 мая рижские власти сняли российский триколор с площади, где представлены флаги стран-участниц чемпионата мира. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Риге сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отечественная сборная выступает на турнире под эгидой ОКР.

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