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Захарова отреагировала на замену российского флага в Риге

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Замена рижскими властями российского триколора на флаг Олимпийского комитета России (ОКР) — это неуважение к государственной символике России. Так на инцидент отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобные действия вписываются в «откровенно русофобскую» политику страны, предположив, что Латвия стремиться попасть в ряды недружественных стран. «Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — подчеркнули в МИД.

Ранее в российском посольстве в Латвии также осудили снятие российского триколора. В дипломатическом представительстве отметили, что местные власти пошли на такой шаг вопреки «собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц».

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Риге сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отечественная сборная выступает на турнире под эгидой ОКР.

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