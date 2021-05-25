В Госдуме допустили бойкот Россией и Белоруссией остатка ЧМ по хоккею в Риге

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев допустил бойкот оставшихся матчей чемпионата мира по хоккею в Риге сборными России и Белоруссии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Свищев раскритиковал решение мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса о снятии белорусского флага на городской площади. По его мнению, спорт должен находиться вне политики. Он также отметил, что замена российского флага не вызывает у него вопросов, так как на этот счет, в отличие от инцидента с белорусской символикой, есть решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Свищев также призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) применить санкции к Латвии. «Они заигрывают с Западом, чтобы получить кредиты и возможность существовать», — добавил депутат.

В понедельник, 24 мая, на одной из площадей Риги избавились от официального флага Белоруссии и заменили его на бело-красно-белый флаг. Это произошло при личном участии мэра города Мартиньша Стакиса. Тогда же стало известно, что российский флаг был заменен на знамя Олимпийского комитета России (ОКР).

Сборная России одержала две победы на чемпионате мира, обыграв команды Чехии и Великобритании, а также потерпела поражение от Словакии. Белорусы проиграли словакам и чехам, а также победили Швецию. После трех туров россияне находятся на втором месте в группе А. Белоруссия в той же группе занимает четвертую позицию.

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах: таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.