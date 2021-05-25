В Кремле отреагировали на снятие флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на снятие флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею 2021 в Риге. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал произошедшее вопиющим событием. В понедельник, 24 мая, на одной из площадей Риги избавились от официального флага Белоруссии и заменили его на бело-красно-белый флаг. Это произошло при личном участии мэра города Мартиньша Стакиса.

Позже глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в официальном письме потребовал вернуть флаг, либо убрать символику федерации из города. Стакис выбрал второй вариант.

Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира в январе этого года. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.