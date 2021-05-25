Двукратный олимпийский чемпион обвинил хоккеистов сборной России в пижонстве

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов обвинил в пижонстве игроков сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, именно с этим связано поражение российской национальной команды во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира со Словакией. Он также отметил, что матч должен послужить уроком для россиян. «Если ты приезжаешь на чемпионат мира, ты выкладываешься в каждой игре от начала и до конца», — добавил Михайлов.

Встреча против Словакии прошла в понедельник, 24 мая, и завершилась со счетом 3:1 в пользу соперника россиян. Победа позволила словакам набрать девять очков и стать единоличным лидером группы А. Россия имеет в активе шесть очков и находится на втором месте.

Чемпионат мира по хоккею-2021 проходит в Риге. Турнир завершится 6 июня.