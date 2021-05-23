Вратарь сборной Канады по хоккею рассмешил фанатов нелепо пропущенной шайбой

Вратарь сборной Канады по хоккею Дарси Кемпер рассмешил фанатов нелепо пропущенной шайбой в матче чемпионата мира против команды США. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Международной федерации хоккея (IIHF).

Фото опубликовано @iihfhockey

На восьмой минуте голкипер вышел из ворот с шайбой и лишился ее, позволив американскому нападающему Джейсону Робертсону открыть счет в матче.

«Как канадец, я могу только посмеяться над этим. (Говоря обо всем турнире)», «О боже!», «Это самый сумасшедший чемпионат мира», «Ха-ха, Канада уедет домой рано в этом году», — написали пользователи сети в комментариях.

Ранее 23 мая Канада проиграла США со счетом 1:5. Команды выступают в группе В. Чемпионат мира проходит в Латвии и завершится 6 июня.