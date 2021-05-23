Сборная Белоруссии обыграла Швецию впервые в истории чемпионатов мира по хоккею

Сборная Белоруссии по хоккею обыграла команду Швеции впервые в истории чемпионатов мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая состоялась 23 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу белорусской команды. Автором победной шайбы стал форвард Герман Нестеров. Он отличился в третьем периоде.

При этом на десятой минуте встречи лед на носилках покинул защитник Евгений Лисовец. Он врезался головой в борт и не смог самостоятельно подняться.

Белоруссия и Швеция выступают в группе А. В этой же группе представлена и сборная России, которая на турнире одержала две победы — над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Следующий матч команда Валерия Брагина проведет 24 мая, начало в 16:15 по московскому времени. Российским хоккеистам будет противостоять команда Словакии.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.

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