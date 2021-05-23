Хоккеист врезался головой в борт и покинул лед на носилках на чемпионате мира

Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец получил травму во время матча чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на десятой минуте встречи. Хоккеист врезался головой в борт и не смог самостоятельно подняться. Лед он покинул на носилках. Уже лежа на них, он показал трибунам большой палец в подтверждение, что пострадал несерьезно.

На момент написания заметки в матче Белоруссии и Швеции идет второй период, счет не открыт. Команды выступают на турнире в группе А.

Сборная России, также представляющая группу А, провела на турнире два матча, в которых победила Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). 22 мая главный тренер российской команды Валерий Брагин прокомментировал разгром британцев. Он обратил внимание на использование отечественными игроками большинства.

Следующий матч команда Брагина проведет 24 мая, начало в 16:15 по московскому времени. Российским хоккеистам будет противостоять команда Словакии.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.