Победу Казахстана над финнами на ЧМ по хоккею объяснили фразой «вышли умирать»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис объяснил победу команды в матче чемпионата мира над командой Финляндии (2:1 в серии буллитов). Его слова приводит «Чемпионат.com».

По словам Михайлиса, его установка была только на победу. «Мы не опустили руки, бились, сражались и верили в победу до последнего буллита. В первую очередь важен настрой ребят, которые вышли умирать и воевать», — добавил специалист. Он подчеркнул, что его подопечные проигрывали финнам в скорости и движении, но были сильнее характером.

Также 23 мая сборная Белоруссии впервые в истории чемпионатов мира победила шведов (1:0). Автором победной шайбы стал форвард Герман Нестеров.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.

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