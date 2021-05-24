Сборную Белоруссии предложили отстранить от участия в ЧМ по хоккею

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) отстранить сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Delfi.

Политик предлагает федерации отстранить белорусских хоккеистов от участия в турнире. По мнению Ильвеса, это причинит боль президенту республики Александру Лукашенко, которого эстонец назвал диктатором. «У государственного терроризма должны быть последствия», — отметил бывший глава Эстонии.

Так Ильвес отреагировал на новости о задержании бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Арест оппозиционера состоялся после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Судно следовало из Греции в Литву.

В феврале стало известно, что Белоруссию лишили права на проведение ЧМ по хоккею. Первоначально планировалось, что республика примет матчи турнира наряду с Латвией.