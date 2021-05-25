Клуб НХЛ запретил еще одному россиянину играть на ЧМ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» запретил своему вратарю Илье Самсонову играть за сборную России на чемпионате мира-2021 в Риге. Об этом в Twitter сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

Уточняется, что голкипер расстроен, так как очень хотел приехать в национальную команду. Однако «Кэпиталс» запретили ему выступать на турнире по медицинским показаниям. Самсонову предстоит пройти двухнедельный курс реабилитации в Вашингтоне.

«Вашингтон» уступил в первом раунде плей-офф «Бостон Брюинс» и прекратил борьбу за Кубок Стэнли. Ранее стало известно, что турнир из-за травмы пропустит капитан столичной команды — россиянин Александр Овечкин.

10 мая «Нью-Йорк Рейнджерс» запретил российским вратарям Игорю Шестеркину и Александру Георгиеву выступать на мировом первенстве по медицинским показаниям. Через три дня такое же решение принял «Даллас Старс» в отношении Антона Худобина и Дениса Гурьянова.

Сборная России одержала две победы на чемпионате мира, обыграв команды Чехии и Великобритании, а также потерпела поражение от Словакии. Следующий матч команда проведет против Дании 26 мая в 16:15 по московскому времени.

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