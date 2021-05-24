Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит чемпионат мира в Латвии. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

В ФХР заявили, что 35-летний спортсмен не сможет сыграть за сборную России на турнире из-за большого количества повреждений.

Овечкина не было в составе сборной России на чемпионате мира, так как он был занят в плей-офф НХЛ, где «Кэпиталс» в первом раунде играли с «Бостон Брюинс». Столичный клуб проиграл серию со счетом 1:4 и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира — в 2008, 2012, 2014 годах. Он также дважды брал серебро и четыре раза — бронзу. С «Вашингтоном» в 2018 году форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться

Jы