Фетисов оценил вероятность приезда Овечкина на чемпионат мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил вероятность приезда форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на чемпионат мира в Латвию. Его слова приводит Sport24.

По мнению Фетисова, появление Овечкина усилило бы сборную России, однако все будет зависеть от состояния здоровья игрока. «Репутация Овечкина совершенно понятна: при первом же случае он приезжал и играл за сборную. В этот раз много нюансов, надо отнестись с уважением к любому выбору», — пояснил Фетисов.

Экс-хоккеист добавил, что «Вашингтон» еще может побороться за участие в дальнейших раундах Кубка Стэнли, о вылете говорить рано. «Еще есть шанс вытащить серию, не надо его хоронить раньше времени», — заключил он.

Овечкина нет в составе сборной России на чемпионате мира, так как в данный момент он занят в плей-офф НХЛ, где «Кэпиталс» в первом раунде играют с «Бостон Брюинс». Столичный клуб уступает в серии — 1:3.

В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира — в 2008, 2012, 2014 годах. Он также дважды брал серебро и четыре раза — бронзу. С «Вашингтоном» в 2018 году форвард стал обладателем Кубка Стэнли.