Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на 16-е место в истории по голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин забросил шайбу на 5-й минуте 3-го периода четвертого матча с «Бостон Брюинз», для него заброшенная шайба стала 71-й за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, Овечкин сравнялся с Брайаном Троттье (71), 14-е место делят Патрик Марло и Эса Тикканен (72), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122).

Однако, гол Овечкина не спас «Вашингтон Кэпиталз». Команда уступила «Бостон Брюинз», которые одержали победу со счетом 4:1. В составе победителей шайбами отметились Бред Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гризлик.

Ранее Овечкин прокомментировал свое будущее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он заявил, что его волнует судьба команды в плей-офф в Кубке Стэнли, а не подписание нового контракта. «Хотим завоевать Кубок еще один раз для города и для нас. Я хочу играть на 100 процентов, хочу убедиться, что со мной все в порядке», — добавил хоккеист.

Овечкин выступает за клуб с 2005 года. Нынешний контракт россиянина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2020/2021. Хоккеист девять раз становился лучшим снайпером чемпионата, также он выиграл Кубок Стэнли.