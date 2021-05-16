Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Бостон Брюинз» в овертайме в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результат игры — 3:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У «Вашингтона» отличились Том Уилсон (7-я минута), Бренден Диллон (29-я минута) и Ник Дауд (65-я минута). Победить «Вашингтону» помогла результативная передача российского форварда Александра Овечкина. В составе «Бостона» шайбы в ворота соперников забросили Джейка Дебраск (14-я минута) и Ника Ритчи (37-я минута).

Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек в первом периоде получил травму, его заменил 39-летний Крэйг Андерсон, сыгравший в плей-офф впервые с 2017 года.

Ранее Овечкин прокомментировал свое будущее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он заявил, что его волнует судьба команды в плей-офф в Кубке Стэнли, а не подписание нового контракта. «Хотим завоевать Кубок еще один раз для города и для нас. Я хочу играть на 100 процентов, хочу убедиться, что со мной все в порядке», — добавил хоккеист.

Плей-офф стартовал в субботу, 15 мая. Регулярный чемпионат завершится 19 мая.