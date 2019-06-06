Капитан клуба НХЛ решил бороться за Кубок Стэнли со сломанной челюстью

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Здено Хара в преддверии пятого матча за Кубок Стэнли против «Сент-Луис Блюз» заявил, что не отличается от других игроков, несмотря на то, что сломал челюсть. Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте журналиста Дэна Розена.

42-летний Хара отметил, что у любого хоккеиста на этой стадии есть травмы, и это нужно преодолеть. Также он подчеркнул, что не думает о том, что может усугубить свое повреждение. «Выходя на лед, ты думаешь только об игре. Ты не думаешь о том, что можешь получить травму», — сказал капитан «Бостона».

Пятый матч серии состоится в ночь на 7 июня. К настоящему моменту счет 2:2. Чемпионом станет команда, сумевшая победить четыре раза. Хара получил травму в последней игре, в которой «Бостон» проиграл со счетом 2:4.

В прошлом сезоне победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталс». В этом году столичная команда вылетела в первом раунде.

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